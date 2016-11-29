В результате авиабомбардировок в Алеппо 30 человек погибли

Авиабомбардировки в восточных районах сирийского Алеппо унесли жизни 30 человек, 250 человек получили ранения.

Только за последние сутки по подконтрольным оппозиции районам города нанесено более 200 ударов.

Кроме того, по данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тыс человек, более 10 млн были вынуждены покинуть свои дома, а за пределами страны нашли убежище 4,8 млн человек.

Как сообщал УНН, Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за сложной ситуации в Алеппо.