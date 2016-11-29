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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате авиабомбардировок в Алеппо 30 человек погибли

Киев • УНН

 • 8083 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В результате воздушных бомбардировок восточных районов Алеппо, проведенных воздушно-космическими силами России и силами режима Башара Асада, погибли 30 человек, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

В результате авиабомбардировок в Алеппо 30 человек погибли

Авиабомбардировки в восточных районах сирийского Алеппо унесли жизни 30 человек, 250 человек получили ранения.

Только за последние сутки по подконтрольным оппозиции районам города нанесено более 200 ударов.

Кроме того, по данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тыс человек, более 10 млн были вынуждены покинуть свои дома, а за пределами страны нашли убежище 4,8 млн человек.

Как сообщал УНН, Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за сложной ситуации в Алеппо.

Украинские Национальные Новости

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