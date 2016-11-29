В результаті авіабомбардувань в Алеппо 30 осіб загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В результаті повітряних бомбардувань східних районів Алеппо, завданих повітряно-космічними силами Росії та режиму Башара Асада, загинуло 30 осіб, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Авіабомбардування в східних районах сирійського Алеппо забрали життя 30 осіб, 250 людей отримали поранення.
Тільки за останню добу по підконтрольним опозиції районам міста нанесено понад 200 ударів.
Крім того, за даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тис осіб, більше 10 млн були змушені покинути свої будинки, а за межами країни знайшли притулок 4,8 млн осіб.
Як повідомляв УНН, Франція скликає екстрене засідання Радбезу ООН через складну ситуацію в Алеппо.