В результаті авіабомбардувань в Алеппо 30 осіб загинуло

Авіабомбардування в східних районах сирійського Алеппо забрали життя 30 осіб, 250 людей отримали поранення.

Тільки за останню добу по підконтрольним опозиції районам міста нанесено понад 200 ударів.

Крім того, за даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тис осіб, більше 10 млн були змушені покинути свої будинки, а за межами країни знайшли притулок 4,8 млн осіб.

Як повідомляв УНН, Франція скликає екстрене засідання Радбезу ООН через складну ситуацію в Алеппо.