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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате взрыва на военном заводе в США 2 человека получили ранения, 1 человек пропал без вести

В результате взрыва на военном заводе в США 2 человека получили ранения, 1 человек пропал без вести

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 21:53  •  1286 просмотра

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В результате взрыва на заводе военной техники в США 2 человека получили ранения и 1 человек пропал без вести.

В США на заводе производителя военной и аэрокосмической техники Произошел взрыв. Предварительно, ранены 2 человека и 1 человек пропал без вести. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

В среду на американском заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в городе Камден произошел взрыв, в результате которого были ранены по меньшей мере два человека. Кроме того, известно, что еще один человек пропал без вести.

По информации, один из раненых получил помощь в неотложной помощи медицинского центра округа Уачита, его состояние стабильное. Другого раненого доставили вертолетом за пределы штата Арканзас.

Представитель компании в заявлении сначала назвал взрыв "инцидентом с применением пиротехники", но позже подтвердил, что это был взрыв.

Департамент по вопросам чрезвычайных ситуаций штата заявил, что мониторит ситуацию и готов оказать помощь, но не уточнил подробностей.

В США произошло землетрясение магнитудой 5,120 августа 2023, 23:04 • 1049709 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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