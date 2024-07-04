В результате взрыва на военном заводе в США 2 человека получили ранения, 1 человек пропал без вести
Киев • УНН
В результате взрыва на заводе военной техники в США 2 человека получили ранения и 1 человек пропал без вести.
В США на заводе производителя военной и аэрокосмической техники Произошел взрыв. Предварительно, ранены 2 человека и 1 человек пропал без вести. Об этом сообщает AP News, передает УНН.
Детали
В среду на американском заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в городе Камден произошел взрыв, в результате которого были ранены по меньшей мере два человека. Кроме того, известно, что еще один человек пропал без вести.
По информации, один из раненых получил помощь в неотложной помощи медицинского центра округа Уачита, его состояние стабильное. Другого раненого доставили вертолетом за пределы штата Арканзас.
Представитель компании в заявлении сначала назвал взрыв "инцидентом с применением пиротехники", но позже подтвердил, что это был взрыв.
Департамент по вопросам чрезвычайных ситуаций штата заявил, что мониторит ситуацию и готов оказать помощь, но не уточнил подробностей.
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