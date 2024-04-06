В результате российского обстрела Харькова погибли 2 гражданских, 7 получили ранения

В результате российского обстрела Харькова увеличилось количество жертв. Сейчас информируют о 2 погибших и 7 раненых. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Двое погибших. Оба гражданские мужчины, их личности устанавливаются. Семеро раненых. Тоже все гражданские. - Полиция Харьковской области.

Напомним

Террористическая страна продолжает обстреливать Харьков. Несколько раз уже было проинформировано о взрывах в городе

российский обстрел Харькова унес жизнь 1 человека, ранены 7