российский обстрел Харькова унес жизнь 1 человека, ранены 7

В Харькове в результате российского обстрела 7 человек травмированы, 1 человек погиб. Повреждены здания, горит магазин. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

В Шевченковском районе Харькова в результате вражеского обстрела в 00:20 семеро граждан получили травмы и осколочные ранения. Сейчас они доставлены в больницу. Среди пострадавших - две женщины и пятеро мужчин, но есть и один погибший, личность которого устанавливается.

Кроме того, многоэтажные здания повреждены, горит магазин.

На местах попаданий работают все профильные службы, а полицейские документируют факты очередных преступлений военных рф.

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