В результате российских обстрелов, обесточен север Донецкой области

Часть Донецкой области обесточена в результате действий российских захватчиков. Пишет УНН с ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

В результате атак сс рф север Донетчины обесточен утром 15 сентября. По словам руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина, как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты начнут ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение.

Напомним,

Оккупированный Донецк страдает от критической нехватки воды. Местные коллаборационисты «решили» проблему, и теперь из кранов течет болото, что является следствием действий захватчиков, в частности подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Войска рф обстреляли Донецкую область. За сутки погиб один мирный житель в Цукурино. Еще три человека получили ранения в области.

Для забезпечення Покровська водою, на території громади пробурено понад 300 свердловин - ОВА