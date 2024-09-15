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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российских обстрелов, обесточен север Донецкой области

В результате российских обстрелов, обесточен север Донецкой области

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 11:16  •  2756 просмотра

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В результате атак российских войск утром 15 сентября обесточен север Донецкой области. Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что ремонтные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.

Часть Донецкой области обесточена в результате действий российских захватчиков. Пишет УНН с ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

В результате атак сс рф север Донетчины обесточен утром 15 сентября. По словам руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина, как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты начнут ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение.

Напомним,

Оккупированный Донецк страдает от критической нехватки воды. Местные коллаборационисты «решили» проблему, и теперь из кранов течет болото, что является следствием действий захватчиков, в частности подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Войска рф обстреляли Донецкую область. За сутки погиб один мирный житель в Цукурино. Еще три человека получили ранения в области.

Для забезпечення Покровська водою, на території громади пробурено понад 300 свердловин - ОВА12 сентября 2024, 09:28 • 14057 просмотров

Игорь Тележников

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