Війська рф обстріляли Донеччину: один загиблий, троє поранених
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині за добу загинув один мирний житель у Цукуриному. Ще троє осіб отримали поранення в області, повідомив голова Донецької ОВА.
У межах доби ворожі обстріли на Донеччині забрали життя одного мирного жителя. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Згідно з інформацією, 14 вересня внаслідок терористичних атак у Цукуриному на Донеччині загинув один місцевий житель. Ще троє осіб отримали поранення внаслідок бойових дій в області.
Увага! Ці дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі.
росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини: один загиблий та троє поранених 11.09.24, 10:14 • 16887 переглядiв