В пределах суток вражеские обстрелы в Донецкой области унесли жизни одного мирного жителя. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Согласно информации, 14 сентября в результате террористических атак в Цукурино Донецкой области погиб один местный житель. Еще три человека получили ранения в результате боевых действий в области.

Внимание! Эти данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе.

росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини: один загиблий та троє поранених