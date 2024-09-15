Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов в Донецкой области за сутки погиб один мирный житель в Цукурино. Еще три человека получили ранения в области, сообщил председатель Донецкой ОГА.
В пределах суток вражеские обстрелы в Донецкой области унесли жизни одного мирного жителя. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Согласно информации, 14 сентября в результате террористических атак в Цукурино Донецкой области погиб один местный житель. Еще три человека получили ранения в результате боевых действий в области.
Внимание! Эти данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе.
росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини: один загиблий та троє поранених 11 сентября 2024, 07:14 • 16470 просмотров