ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

  •  80041 просмотра
Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

  •  87092 просмотра
Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

  •  98685 просмотра
Агрессор тяжело отдает украинских женщин из плена - Лубинец

Агрессор тяжело отдает украинских женщин из плена - Лубинец

  •  47979 просмотра
Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

  •  79132 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

  •  110044 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  127051 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  124647 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  127454 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  132951 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  112811 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  57346 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  101859 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  102926 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  107209 просмотра
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
  •  101100 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  109938 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные
13 сентября 2024, 18:14  •  112817 просмотра

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели
13 сентября 2024, 17:40  •  103296 просмотра

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели

Эксклюзив
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
13 сентября 2024, 15:25  •  127055 просмотра

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"
13 сентября 2024, 14:30  •  54649 просмотра

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Эксклюзив
Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных
13 сентября 2024, 12:56  •  50252 просмотра

Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных

Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
13 сентября 2024, 11:51  •  45060 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Эксклюзив
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
13 сентября 2024, 11:17  •  46889 просмотра

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
13 сентября 2024, 10:17  •  47739 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Популярные

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

Дания передала Украине 18 артиллерийских установок "Богдана"

  •  79203 просмотра
Агрессор тяжело отдает украинских женщин из плена - Лубинец

Агрессор тяжело отдает украинских женщин из плена - Лубинец

  •  48049 просмотра
Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

  •  98765 просмотра
Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

  •  87162 просмотра
В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

  •  80106 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

  •  110048 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  127056 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  124652 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  127458 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  132956 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...