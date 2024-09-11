россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: один погибший и трое раненых

Армия рф за прошедшие сутки, 10 сентября, 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области, в результате погиб один местный житель, еще трое - получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 10 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Гнатовке. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

По словам главы ОВА, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 11 сентября выглядит следующим образом:

Покровский район. В Курахово обстрелян частный сектор; в Горняке погибли 2 человека. В Криворожской громаде повреждены 2 предприятия. В Доброполье 1 человек ранен, повреждены 11 домов, 2 предприятия, админздание и социальный объект. В Мирнограде повреждены частные дома и админздания.

Краматорский район. В Торском Лиманской громады поврежден дом. В Константиновке повреждены 2 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 13 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. Торецкая громада подверглась 4 авиаударам управляемыми авиабомбами.

"Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 1733 человека, в том числе 154 ребенка", - указал Филашкин.

Вночі у Куп'янську через обстріл рф горів колишній будинок культури