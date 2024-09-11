Ночью в Купянске из-за обстрела рф горел бывший дом культуры
Киев • УНН
Ночью российские войска обстреляли Купянск, вызвав пожар в бывшем доме культуры. Также сообщается о повреждении автомобиля от удара БПЛА и обстреле поселка Казачья Лопань, где загорелся зерносклад.
Армия рф в ночь на 11 сентября ударила по городу Купянск Харьковской области, в результате чего загорелся бывший дом культуры. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По словам Синегубова, в 04:50 в Купянске в результате танкового обстрела горел бывший дом культуры.
За прошедшие сутки россияне ударили по городу с помощью БПЛА, поврежден автомобиль.
Также 10 сентября под вражеский обстрел попал поселок Казачья Лопань. В результате удара горело здание зерносклада.
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