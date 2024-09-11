Ночью в Купянске из-за обстрела рф горел бывший дом культуры

Армия рф в ночь на 11 сентября ударила по городу Купянск Харьковской области, в результате чего загорелся бывший дом культуры. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам Синегубова, в 04:50 в Купянске в результате танкового обстрела горел бывший дом культуры.

За прошедшие сутки россияне ударили по городу с помощью БПЛА, поврежден автомобиль.

Также 10 сентября под вражеский обстрел попал поселок Казачья Лопань. В результате удара горело здание зерносклада.

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