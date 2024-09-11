Вночі у Куп'янську через обстріл рф горів колишній будинок культури

Армія рф у ніч на 11 вересня вдарила по місту Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого загорівся колишній будинок культури. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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За словами Синєгубова, об 04:50 в Куп'янську внаслідок танкового обстрілу горів колишній будинок культури.

Минулої доби росіяни вдарили по місту за допомогою БПЛА, пошкоджено автомобіль.

Також 10 вересня під ворожий обстріл потрапило селище Козача Лопань. Внаслідок удару горіла будівля зерноскладу.

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