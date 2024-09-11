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росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини: один загиблий та троє поранених

Київ • УНН

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За 10 вересня окупанти 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури, з лінії фронту евакуйовано 1733 людини, у тому числі 154 дитини.

Армія рф минулої доби, 10 вересня, 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинув один місцевий житель, ще троє - зазнали поранень.  Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

За 10 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Гнатівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін у Telegram. 

За словами очільника ОВА, оперативна ситуація по області станом на ранок 11 вересня виглядає таким чином: 

  • Покровський район. У Кураховому обстріляно приватний сектор; у Гірнику загинули 2 людини. У Криворізькій громаді пошкоджені 2 підприємства. У Добропіллі 1 людина поранена, пошкоджено 11 будинків, 2 підприємства, адмінбудівлю і соціальний об'єкт. У Мирнограді пошкоджені приватні будинки і адмінбудівлі.
  • Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти.
  • Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. Торецька громада зазнала 4 авіаударів керованими авіабомбами.

"Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1733 людини, у тому числі 154 дитини", - вказав Філашкін. 

Вночі у Куп'янську через обстріл рф горів колишній будинок культури11.09.24, 09:22 • 26407 переглядiв

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Тетяна Краєвська

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