росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини: один загиблий та троє поранених
Київ • УНН
За 10 вересня окупанти 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури, з лінії фронту евакуйовано 1733 людини, у тому числі 154 дитини.
Армія рф минулої доби, 10 вересня, 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинув один місцевий житель, ще троє - зазнали поранень. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 10 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Гнатівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення
За словами очільника ОВА, оперативна ситуація по області станом на ранок 11 вересня виглядає таким чином:
- Покровський район. У Кураховому обстріляно приватний сектор; у Гірнику загинули 2 людини. У Криворізькій громаді пошкоджені 2 підприємства. У Добропіллі 1 людина поранена, пошкоджено 11 будинків, 2 підприємства, адмінбудівлю і соціальний об'єкт. У Мирнограді пошкоджені приватні будинки і адмінбудівлі.
- Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти.
- Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. Торецька громада зазнала 4 авіаударів керованими авіабомбами.
"Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1733 людини, у тому числі 154 дитини", - вказав Філашкін.
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