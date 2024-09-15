Унаслідок російських обстрілів знеструмлено північ Донеччини
Київ • УНН
Внаслідок атак російських військ вранці 15 вересня знеструмлено північ Донеччини. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що ремонтні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Частина Донецької області знеструмлена внаслідок дій російських загарбників. Пише УНН із посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Унаслідок атак зс рф північ Донеччини знеструмлено вранці 15 вересня. За словами керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, як тільки дозволить безпекова ситуація, фахівці розпочнуть ремонтні роботи щоб відновити електропостачання.
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Окупований Донецьк страждає від критичної нестачі води. Місцеві колаборанти "вирішили" проблему, і тепер з кранів тече болото, що є наслідком дій загарбників, зокрема підриву дамби Каховської ГЕС.
Війська рф обстріляли Донеччину. За добу загинув один мирний житель у Цукуриному. Ще троє осіб отримали поранення в області.
Для забезпечення Покровська водою, на території громади пробурено понад 300 свердловин - ОВА12.09.24, 12:28 • 14461 перегляд