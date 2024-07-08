В результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли сотрудники группы "Метинвест"

8 июля российские ракеты нанесли удар по гражданским и промышленным объектам в Кривом Роге, что привело к трагической гибели сотрудников группы "Метинвест". Об этом сообщила сама компания в фейсбуке передает УНН.

Детали

"8 июля стало трагической датой для "Метинвеста". В результате циничного российского ракетного обстрела гражданских и промышленных объектов в Кривом Роге погибли наши коллеги", - говорится в сообщении компании.

Компания выразила глубокие соболезнования семьям погибших и пообещала оказать всестороннюю помощь.

Украинские СМИ сообщают, что в результате удара погибли 10 человек и более 30 получили ранения. Российская ракета попала в административное здание Северного ГОКа, который принадлежит группе "Метинвест".

Напомним,

Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске Россией ракет с бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 с аэродрома "Оленья". Вследствие этого по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Кроме Кривого Рога, российские ракеты нанесли удар по Киеву, попав в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", где также были зафиксированы пострадавшие.

По данным на 8 июля, в результате ракетного удара России по территории Украины погибли 33 человека, а 140 получили ранения.

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