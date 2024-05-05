В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина

Оккупанты обстреляли Купянский район, два человека пострадали, одна женщина может находиться под завалами - ОВА

Два человека получили ранения, еще одна женщина может находиться под завалами в результате обстрела российскими оккупантами Купянского района Харьковской области, в результате которого повреждены жилые дома.