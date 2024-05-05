В результате обстрела со стороны РФ, на Харьковщине погибла женщина
Киев • УНН
88-летняя женщина погибла в Харьковской области после обстрела, который осуществила армия рф.
В Харьковской области, в результате обстрела армии рф погибла пожилая женщина, тело погибшей деблокировали из-под завалов дома. Об этом сообщил в Телеграмме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
В результате вражеского обстрела села Моначиновка погибла 88-летняя женщина. Тело погибшей деблокировали из-под завалов после ликвидации пожара в доме.
Напомним,
Оккупанты ударили по Купянскому району Харьковщины. В селе Моначиновка произошло возгорание частного дома, пострадал 34-летний гражданский мужчина. Также в результате обстрела Ковшаровки пострадал мужчина.
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