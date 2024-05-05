Унаслідок обстрілу з боку рф, на Харківщині загинула жінка
Київ • УНН
88-річна жінка загинула в Харківській області після обстрілу, який здійснила армія рф.
У Харківській області, внаслідок обстрілу армії рф загинула літня жінка, тіло загиблої деблокували з-під завалів будинку. Про це повідомив у Телеграмі глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Внаслідок ворожого обстрілу села Моначинівка загинула 88-річна жінка. Тіло загиблої деблокували з-під завалів після ліквідації пожежі у будинку.
Нагадаємо
Окупанти вдарили по Куп’янському району Харківщини. У селі Моначинівка сталося загорання приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік. Також внаслідок обстрілу Ківшарівки постраждав чоловік.