Унаслідок обстрілу з боку рф, на Харківщині загинула жінка

У Харківській області, внаслідок обстрілу армії рф загинула літня жінка, тіло загиблої деблокували з-під завалів будинку. Про це повідомив у Телеграмі глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Внаслідок ворожого обстрілу села Моначинівка загинула 88-річна жінка. Тіло загиблої деблокували з-під завалів після ліквідації пожежі у будинку. – повідомив очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо

Окупанти вдарили по Куп’янському району Харківщини. У селі Моначинівка сталося загорання приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік. Також внаслідок обстрілу Ківшарівки постраждав чоловік.