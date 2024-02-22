В результате обрушения шахты в Венесуэле погибли 14 человек

В результате обрушения золоторудной шахты в Венесуэле погибли 14 человек, еще 11 получили ранения, передает Associated Press (AP), передает УНН. Обрушение шахты произошло 20 февраля в штате Боливар, местные власти ожидают, что количество погибших может достичь 30.

Детали

Мы продолжаем проводить спасательные работы сказал губернатор штата Боливар Анхель Маркано местным журналистам.

Часть людей еще находится под завалами, уточнил он.

AP отмечает, что родственники погибших шахтеров собрались в ближайшем месте происшествия месте - в городе Ла-Парагуа - с целью призвать правительство перевезти тела в отдаленное место. Близкие погибших считают, что тела могут начать разлагаться быстрее из-за погодных условий в этом районе страны. По словам собеседников агентства, часть погибших пришлось похоронить прямо на месте обрушения.

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