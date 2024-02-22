В результате обрушения шахты в Венесуэле погибли 14 человек

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  153176 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  144836 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  171829 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  188395 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  170497 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  194826 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  348420 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  333365 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373806 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В результате обрушения шахты в Венесуэле погибли 14 человек

Обвал на золотой шахте в венесуэльском штате Боливар 20 февраля унес жизни 14 человек, еще 11 получили ранения, и ожидается, что количество погибших может достичь 30, поскольку спасательные работы продолжаются.

Новости Мира •   •  594 просмотра
В результате обрушения шахты в Венесуэле погибли 14 человек

США наложат санкции на российский ВПК - Госдеп

США объявили о новых санкциях, которые будут направлены на военно-промышленный комплекс России и обеспечат выполнение предыдущих санкций в ответ на смерть Навального.

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США наложат санкции на российский ВПК - Госдеп

Канада вызвала на ковер посла России из-за смерти Навального

Канада вызвала российского посла, чтобы осудить смерть Навального в тюрьме и потребовать прозрачного расследования и выдачи его тела семье.

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Канада вызвала на ковер посла России из-за смерти Навального

Организация американских государств приняла декларацию о войне в Украине

ОАГ приняла декларацию ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, в которой посол Украины поблагодарил такие страны, как Антигуа и Барбуда и Аргентина, за их поддержку.

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Организация американских государств приняла декларацию о войне в Украине

Финляндия хочет навсегда закрыть два временных КПП на границе с Россией

Финляндия планирует навсегда закрыть два временных пункта пропуска на границе с Россией, которые в основном использовались для поставок древесины, но не работали годами из-за санкций ЕС и прекращения импорта древесины.

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Финляндия хочет навсегда закрыть два временных КПП на границе с Россией

ВМС Турции будут охранять воды Сомали в течение 10 лет

ВМС Турции возьмут на себя ответственность за защиту территориальных вод Сомали в течение следующих 10 лет согласно новому соглашению об оборонном и экономическом сотрудничестве между Турцией и Сомали.

Политика •   •  4626 просмотра
ВМС Турции будут охранять воды Сомали в течение 10 лет

El Mundo: российский пилот Кузьминов жил в Испании несколько недель

Российский пилот Максим Кузьминов, который пригнал угнанный вертолет Ми-8 в Украину, вероятно, прожил в испанском районе Ла-Кала (Вильяхойоса) всего несколько недель, согласно интервью с местными жителями и представителями бизнеса, которые его не узнали.

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El Mundo: российский пилот Кузьминов жил в Испании несколько недель

ВСУ снова ударили по полигону с десятками россиян на Херсонщине

Украинские войска нанесли удар по российскому полигону в Херсонской области, убив десятки российских солдат, которые собрались там для проведения огневых учений в рамках подготовки к штурму Крынка.

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ВСУ снова ударили по полигону с десятками россиян на Херсонщине

В России над Брянской областью сбили дрон

Беспилотник был сбит российскими средствами ПВО над Клинцовским районом Брянской области, жертв и разрушений нет.

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В России над Брянской областью сбили дрон

Зеленский подписал указ, который позволяет иностранцам служить в Нацгвардии

Президент Зеленский подписал указ, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства добровольно служить в Национальной гвардии Украины по контракту.

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Зеленский подписал указ, который позволяет иностранцам служить в Нацгвардии