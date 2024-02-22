Внаслідок обвалення шахти у Венесуелі загинули 14 людей

Внаслідок обвалення золоторудної шахти у Венесуелі загинули 14 людей, ще 11 отримали поранення, передає Associated Press (AP), передає УНН. Обвалення шахти сталося 20 лютого в штаті Болівар, місцева влада очікує, що кількість загиблих може досягти 30.

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Ми продовжуємо проводити рятувальні роботи сказав губернатор штату Болівар Анхель Маркано місцевим журналістам.

Частина людей ще перебуває під завалами, уточнив він.

AP зазначає, що родичі загиблих шахтарів зібралися в найближчому місці події місці — в місті Ла-Парагуа — з метою закликати уряд перевезти тіла у віддалене місце. Близькі загиблих вважають, що тіла можуть почати розкладатися швидше через погодні умови у цьому районі країни. За словами співрозмовників агентства, частину загиблих довелося поховати прямо на місці обвалення.

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