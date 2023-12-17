Три человека погибли в результате обрушения стены в Тунисе, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
Трое каменщиков погибли и двое получили ранения, когда во время ремонтных работ на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Тунисе обвалилась часть древней стены Кайруана. На обвал могли повлиять недавние сильные дожди.
Часть исторических стен вокруг Старого города Кайруан обвалилась, убив трех каменщиков, которые проводили ремонт на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Тунисе. Об этом пишет France24, передает УНН.
Детали
Также пострадали во время аварии двое рабочих, когда 30-метровая длина секции упала на землю.
Бригада проводила реставрационные работы на стене длиной 3 км, которая окружает Старый город. Авария может быть связана с сильными дождями в этом районе в последние дни
Дополнение
Кайруан, основанный в 670 году нашей эры, является одним из самых святых городов Северной Африки и ведущей туристической достопримечательностью. С 1988 года он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за российских обстрелов в Украине разрушено 274 культурных объекта - ЮНЕСКО
Три человека погибли в результате обрушения стены в Тунисе, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трое каменщиков погибли и двое получили ранения, когда во время ремонтных работ на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Тунисе обвалилась часть древней стены Кайруана. На обвал могли повлиять недавние сильные дожди.
Эстония планирует развивать мобильную защиту от беспилотников на основе украинского опыта
Эстония планирует разработать мобильные системы защиты от беспилотников, опираясь на опыт Украины в эффективном противодействии роям беспилотников. Министр обороны Эстонии Ильмар Тамм отметил эффективность многоуровневой системы противовоздушной обороны Украины.
Смертельная авария на Львовщине: погибли сотрудники Государственной службы транспорта
Во Львовской области автомобиль с военнослужащими столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека, в том числе заместитель председателя Государственной специальной службы транспорта.
Более 60 мигрантов погибли в кораблекрушении у берегов Ливии
По меньшей мере 61 мигрант, в том числе женщины и дети, погибли в результате кораблекрушения у ливийского побережья, большинство жертв - выходцы из Нигерии и Гамбии. Двадцать пять спасенных получили медицинскую помощь и были отправлены в центр содержания под стражей вблизи Триполи.
В США усовершенствованная ракета для HIMARS прошла испытания
Ракета повышенной дальности ER GMLRS компании Lockheed Martin завершила квалификационные испытания, достигнув дальности 150 км, и приблизилась к принятию на вооружение армии США.
В Николаеве полиция начала расследование из-за недопуска граждан в укрытие
Николаевская полиция расследует отказ в доступе к укрытию во время воздушной тревоги, за что виновные лица могут быть наказаны до двух лет лишения свободы.
Мэра Монако Жоржа Марсана обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием
Мэра Монако Жоржа Марсана и еще четырех человек обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием, причем шестерых из них сначала задержали, а затем провели несколько обысков.
Молдова запланировала военные учения вблизи Приднестровья на 17-22 декабря
Министерство обороны Молдовы объявило о проведении с 17 по 22 декабря военных учений на полигоне Бульбоака, вблизи Приднестровья, с участием 22-го миротворческого батальона.
В Эквадоре похитили почетного консула Великобритании
Почетный консул Великобритании в Эквадоре Колин Армстронг был похищен со своей фермы неизвестными на фоне эскалации насилия, связанного с наркокартелями.
США предупреждают о конце режима КНДР в случае применения ядерного оружия
США предупредили, что ядерная атака Северной Кореи приведет к концу режима Кима, и заверили, что дадут решительный ответ на любую агрессию КНДР.