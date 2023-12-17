Три человека погибли в результате обрушения стены в Тунисе, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Часть исторических стен вокруг Старого города Кайруан обвалилась, убив трех каменщиков, которые проводили ремонт на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Тунисе. Об этом пишет France24, передает УНН.

Детали

Также пострадали во время аварии двое рабочих, когда 30-метровая длина секции упала на землю.

Бригада проводила реставрационные работы на стене длиной 3 км, которая окружает Старый город. Авария может быть связана с сильными дождями в этом районе в последние дни говорится в сообщении.

Дополнение

Кайруан, основанный в 670 году нашей эры, является одним из самых святых городов Северной Африки и ведущей туристической достопримечательностью. С 1988 года он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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