В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА

Кировоградская область сегодня оказалась под обстрелом армии рф. Вследствие вражеской атаки никто не пострадал. Также гражданские объекты не получили повреждений. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Кировоградщина снова под вражеским обстрелом. К счастью, пострадавших нет. Гражданские объекты не повреждены - написал Райкович в Telegram.

Он также призвал жителей не игнорировать тревогу.

Ранее сообщалось, что в областном центре Кировоградской области прогремели взрывы.