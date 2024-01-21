В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА
Кировоградская область в Украине подверглась атаке российской армии, жертв и разрушений гражданских объектов нет.
"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла
По словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, жители Донецка скептически относятся к тому, что их город был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, подозревая, что это была самоподрывная атака. По имеющимся данным, в результате этой атаки погибли 25 человек и два десятка людей получили ранения.
В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина
В результате стрельбы в центре Запорожья 21 января погибла женщина. Стрелок покончил с собой сразу после прибытия правоохранителей.
Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф
Министерство обороны россии сообщило, что три ракеты, нацеленные на их объекты в Крыму, были перехвачены и уничтожены силами ПВО над Черным морем. Предполагаемая атака была приписана киевскому режиму.
На Говерле спасли травмированного туриста; поиски заблудившегося французского путешественника еще продолжаются - ГСЧС
На горе Говерла в Украине спасатели спасли пострадавшего туриста, который получил травму ноги. Тем временем на той же горе продолжаются поиски пропавшего французского туриста.
Зеленский не видит пока потребности в мобилизации полмиллиона человек
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит насущной необходимости в мобилизации полумиллиона человек. Он подчеркнул, что мобилизация является вопросом справедливости и включает такие соображения, как финансовая поддержка, которая поступает исключительно из украинского бюджета.
В Кропивницком взрывы - СМИ
В Кропивницком, областном центре Кировоградской области, прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Жителям посоветовали искать укрытие.
БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки
Оперативное командование "Север" обнародовало видео, снятое беспилотником в Авдеевке Донецкой области, на котором зафиксирован один из крупнейших штурмов в октябре. Видео демонстрирует беспрецедентное применение Россией военной техники в 21-м веке и иллюстрирует интенсивную ежедневную борьбу, с которой сталкиваются украинские воины.
"Считаю, что нам надо думать, как это сделать": Зеленский о проведении выборов
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что необходимо найти решение для проведения выборов во время военного положения, поскольку действующее законодательство не позволяет всем институтам проводить выборы в военное время. Зеленский также признал, что Украине не хватает онлайн-формата выборов.
В Севастополе "хлопок": прогремело три взрыва, оккупационные власти сообщают о работе ПВО
Во временно оккупированном Севастополе прогремели три взрыва, а местные жители сообщили о задымлении над центром города. "Губернатор" оккупированного Крыма заявил, что взрывы были результатом того, что российские ПВО нацелились на летающий объект над Черным морем.