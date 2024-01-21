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Внаслідок атаки рф на Кіровоградщину постраждалих немає - ОВА

Внаслідок атаки рф на Кіровоградщину постраждалих немає - ОВА

Київ • УНН

 • 32705 перегляди

Кіровоградська область в Україні зазнала атаки російської армії, жертв і руйнувань цивільних об'єктів немає.

Кіровоградська область сьогодні опинилась під обстрілом армії рф. Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Також цивільні об’єкти не зазнали пошкоджень. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН

Кіровоградщина знов під ворожим обстрілом.  На щастя, постраждалих немає. Цивільні об’єкти не пошкоджені

- написав Райкович у Telegram.

Він також закликав жителів не ігнорувати тривогу.

Раніше повідомлялось, що в обласному центрі Кіровоградської області пролунали вибухи

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