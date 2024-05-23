В результате атаки рф на Дергачи уже 13 раненых

Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам: что он предусматривает

Сенат Польши принял законопроект о продлении временной защиты и помощи украинским беженцам, которые спасаются от российского вторжения, до 30 сентября 2025 года, включая доступ к медицинским и социальным выплатам, жилью и образовательным стипендиям.