В результате атаки рф на Дергачи уже 13 раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  100855 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  105753 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  144682 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  141068 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134586 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115005 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121276 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117291 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120619 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113909 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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16 мая 2024, 09:35  •  467312 просмотра

В результате атаки рф на Дергачи уже 13 раненых

В результате вражеской атаки на Дергачи ранения получили 13 человек, 4 из которых были госпитализированы.

Война •   •  6125 просмотра
В результате атаки рф на Дергачи уже 13 раненых

Кулеба на фоне ударов по Харькову призвал немедленно доставить Украине Patriots: "Сделает звонок сегодня"

Семь человек погибли в результате российского удара по гражданскому предприятию в Харькове. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба срочно обратился с просьбой немедленно доставить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны.

Война •   •  6907 просмотра
Кулеба на фоне ударов по Харькову призвал немедленно доставить Украине Patriots: "Сделает звонок сегодня"

Польша усиливает меры безопасности в "хабе помощи Украине" из-за опасений диверсий - Bloomberg

Польские власти усиливают безопасность в "хабе помощи Украине", из-за растущего беспокойства относительно поддерживаемых Россией диверсионных операций.

Новости Мира •   •  6179 просмотра
Польша усиливает меры безопасности в "хабе помощи Украине" из-за опасений диверсий - Bloomberg

Оперативная обстановка на северной границе с рф контролируемая, однако остается напряженной

Оперативная обстановка на северной границе с россией находится под контролем Вооруженных сил Украины, но остается напряженной, с российскими обстрелами приграничных населенных пунктов и активными действиями диверсионно-разведывательных групп.

Война •   •  7008 просмотра
Оперативная обстановка на северной границе с рф контролируемая, однако остается напряженной

Евросоюз стремится усилить сотрудничество стран ЕС в сфере обороны - Politico

ЕС стремится взять на себя большую ответственность за безопасность и оборону, включая создание внутреннего оборонного рынка, расширение производственных мощностей, содействие совместным закупкам и финансирование крупных европейских флагманских проектов, таких как щит противовоздушной обороны ЕС и улучшение кибербезопасности.

Новости Мира •   •  6451 просмотра
Евросоюз стремится усилить сотрудничество стран ЕС в сфере обороны - Politico

В МОН утвердили сокращенные образовательные программы для детей за рубежом

Министерство образования и науки утвердило сокращенные образовательные программы по украинскому языку, литературе, истории и географии для учеников за рубежом и на оккупированных территориях, которые пропустили школу из-за войны.

Общество •   •  7681 просмотра
В МОН утвердили сокращенные образовательные программы для детей за рубежом

В результате удара рф по Дергачам на Харьковщине уже шестеро пострадавших

Шесть человек пострадали в Дергачах Харьковской области в результате российского удара, трое из них - госпитализированы. Повреждены несколько домов и автомобилей.

Война •   •  7628 просмотра
В результате удара рф по Дергачам на Харьковщине уже шестеро пострадавших

В оккупированном Мариуполе улицу Азовстальскую назвали тульским проспектом несмотря на желание жителей

В оккупированном Мариуполе улицу Азовстальскую переименовали в тульский проспект вопреки желанию большинства местных жителей, стирая украинское прошлое города.

Война •   •  7432 просмотра
В оккупированном Мариуполе улицу Азовстальскую назвали тульским проспектом несмотря на желание жителей

Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам: что он предусматривает

Сенат Польши принял законопроект о продлении временной защиты и помощи украинским беженцам, которые спасаются от российского вторжения, до 30 сентября 2025 года, включая доступ к медицинским и социальным выплатам, жилью и образовательным стипендиям.

Наши за границей •   •  7759 просмотра
Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам: что он предусматривает

Рада поддержала штрафы для должников, которые не выполняют решения суда: достигают 121 тыс. грн

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет судам накладывать на должников штрафы объемом от 60 000 до 121 000 гривен за невыполнение судебных решений.

политика •   •  9116 просмотра
Рада поддержала штрафы для должников, которые не выполняют решения суда: достигают 121 тыс. грн