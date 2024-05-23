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Внаслідок удару рф по Дергачам на Харківщині вже шестеро постраждалих

Внаслідок удару рф по Дергачам на Харківщині вже шестеро постраждалих

Київ • УНН

 • 14220 перегляди

Шестеро людей постраждали в Дергачах Харківської області в результаті російського удару, троє із них - госпіталізовані. Пошкоджено кілька будинків і автомобілів.

У Харківській області внаслідок ворожого удару КАБом по Дергачам сьогодні в обід постраждали шестеро людей, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає УНН

Деталі 

За словами голови МВА, госпіталізовано трьох постраждалих через удар рф людей - чоловіка та двох жінок.

 Ще у трьох жінок гостра реакція на стрес.

Пошкоджено не менше п'яти приватних будинків і цивільні автівки. 

Раніше УНН повідомляв, що російські війська здійснили удари КАБами по Харкову та Дергачах

До цього близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Семеро людей загинули. 

Тетяна Краєвська

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