Внаслідок удару рф по Дергачам на Харківщині вже шестеро постраждалих
Київ • УНН
Шестеро людей постраждали в Дергачах Харківської області в результаті російського удару, троє із них - госпіталізовані. Пошкоджено кілька будинків і автомобілів.
У Харківській області внаслідок ворожого удару КАБом по Дергачам сьогодні в обід постраждали шестеро людей, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає УНН.
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За словами голови МВА, госпіталізовано трьох постраждалих через удар рф людей - чоловіка та двох жінок.
Ще у трьох жінок гостра реакція на стрес.
Пошкоджено не менше п'яти приватних будинків і цивільні автівки.
Раніше УНН повідомляв, що російські війська здійснили удари КАБами по Харкову та Дергачах.
До цього близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Семеро людей загинули.