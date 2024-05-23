росіяни завдали два удари КАБами по Харкову та Дергачам, один поранений
Київ • УНН
Російські війська здійснили обстріли Харкова та Дергачів, при цьому, за повідомленнями, в Дергачах було поранено одну людину.
Російські війська здійснили удари КАБами по Харкову та Дергачах, при цьому в останньому відомо про поранену людину, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупант завдав два удари КАБами по Харкову та Дергачах. У Дергачах є інформація про одного пораненого. Огляд триває
Харків під новою ворожою атакою23.05.24, 14:03 • 15249 переглядiв