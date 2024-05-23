росіяни завдали два удари КАБами по Харкову та Дергачам, один поранений

Російські війська здійснили удари КАБами по Харкову та Дергачах, при цьому в останньому відомо про поранену людину, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупант завдав два удари КАБами по Харкову та Дергачах. У Дергачах є інформація про одного пораненого. Огляд триває - повідомив Синєгубов у Telegram.

Харків під новою ворожою атакою