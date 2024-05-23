россияне нанесли два удара КАБами по Харькову и Дергачам, один раненый

На Черниговщине задержали мужчину, который дважды выстрелил из винтовки в жену

На Прилуччине 49-летний мужчина дважды выстрелил в свою жену из ружья во время семейной ссоры, в результате чего она получила огнестрельные ранения и была госпитализирована, после чего его задержала полиция.