Харьков под новой вражеской атакой

Харьков снова под вражеским ударом, сообщили в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

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"Опять удары. Будьте в укрытиях!" - указал Синегубов в Telegram.

"Харьков снова под ударом. Будьте осторожны!" - написал мэр в Telegram.

Количество погибших из-за атаки рф на Харьков возросло до семи