Харьков под новой вражеской атакой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  40562 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  85104 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  137537 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  137922 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  133861 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114555 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121019 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117227 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120562 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113876 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Харьков под новой вражеской атакой

Харьков снова под обстрелом врага, а власти призывают жителей города укрыться в укрытиях.

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Харьков под новой вражеской атакой

Индия и Египет стали главными направлениями для экспорта российского морского мазута

В апреле 2023 года Индия и Египет стали основными направлениями экспорта российского судового мазута: Индия получила 0,6 млн тонн, а Египет - почти 0,5 млн тонн, поскольку российский экспорт был перенаправлен после введения эмбарго ЕС.

Экономика •   •  875 просмотра
Индия и Египет стали главными направлениями для экспорта российского морского мазута

Макрон назвал беспорядки в Новой Каледонии беспрецедентными: оставляет здесь 3000 французских военных

Шесть человек погибли и сотни получили ранения в результате беспрецедентных беспорядков на французской территории Новой Каледонии из-за противоречивой избирательной реформы, которая предоставляет право голоса жителям Франции.

Новости Мира •   •  1523 просмотра
Макрон назвал беспорядки в Новой Каледонии беспрецедентными: оставляет здесь 3000 французских военных

"Слова не перехватывают ракеты": на фоне ударов рф по Харькову Кулеба призвал передать Украине больше систем Patriot

Массированные ракетные удары России по Харькову подчеркивают насущную потребность Украины в семи системах противовоздушной обороны Patriot для перехвата российских ракет и предотвращения дальнейших жертв и разрушений.

Война •   •  2327 просмотра
"Слова не перехватывают ракеты": на фоне ударов рф по Харькову Кулеба призвал передать Украине больше систем Patriot

Смотрите, куда паркуете авто: синоптик предупредила о большом ливне в Киеве сегодня

Сегодня в Киеве ожидается сильный дождь с грозой, ливнями и порывистым ветром, поэтому жителям стоит быть осторожными с местами для парковки автомобилей и взять с собой зонтики.

Общество •   •  2187 просмотра
Смотрите, куда паркуете авто: синоптик предупредила о большом ливне в Киеве сегодня

Партизаны зафиксировали разгрузку военной техники в оккупированной Евпатории - "АТЭШ"

Украинские партизаны зафиксировали разгрузку военной техники, в частности БМП, танков и вагонов с боеприпасами, на таварной станции в оккупированной рф Евпатории.

Война •   •  5888 просмотра
Партизаны зафиксировали разгрузку военной техники в оккупированной Евпатории - "АТЭШ"

Белый дом пока не подтверждает, будет ли Байден на Саммите мира

Участие президента США в Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце остается неопределенным, поскольку Белый дом не подтвердил, будет ли он единственным лидером G7, который пропустит мероприятие.

политика •   •  5759 просмотра
Белый дом пока не подтверждает, будет ли Байден на Саммите мира

В ОП обещают, что Украина и Греция вскоре подпишут соглашение по безопасности

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква обсудил завершение переговоров с Грецией по заключению двустороннего соглашения о безопасности и поблагодарил страну за поддержку Украины, в том числе за поддержку заявок на членство в ЕС и НАТО.

Война •   •  6328 просмотра
В ОП обещают, что Украина и Греция вскоре подпишут соглашение по безопасности

рф продолжает ограничивать посещение представителями МККК военнопленных - Лубинец

россия продолжает ограничивать посещение представителями Международного Комитета Красного Креста украинских военнопленных, отказывая им в достаточном питании, воде и медицинской помощи, подвергая их постоянным пыткам, что является нарушением Женевских конвенций.

Война •   •  5874 просмотра
рф продолжает ограничивать посещение представителями МККК военнопленных - Лубинец

Количество погибших из-за атаки рф на Харьков возросло до семи

Количество погибших в результате российского обстрела Харькова возросло до семи, еще 16 человек получили ранения.

Война •   •  10235 просмотра
Количество погибших из-за атаки рф на Харьков возросло до семи