В результате удара рф по Дергачам на Харьковщине уже шестеро пострадавших

В Харьковской области в результате вражеского удара КАБом по Дергачам сегодня в обед пострадали шесть человек, сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.

Детали

По словам главы МВА, госпитализированы трое пострадавших из-за удара рф людей - мужчина и две женщины.

Еще у трех женщин острая реакция на стресс.

Повреждены не менее пяти частных домов и гражданские автомобили.

Ранее УНН сообщал, что российские войска осуществили удары КАБами по Харькову и Дергачам.

До этого около 10:30 оккупанты попали по гражданскому предприятию Харькова. Произошло возгорание производственного цеха. Семь человек погибли.