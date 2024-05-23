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В результате удара рф по Дергачам на Харьковщине уже шестеро пострадавших
Шесть человек пострадали в Дергачах Харьковской области в результате российского удара, трое из них - госпитализированы. Повреждены несколько домов и автомобилей.
В оккупированном Мариуполе улицу Азовстальскую назвали тульским проспектом несмотря на желание жителей
В оккупированном Мариуполе улицу Азовстальскую переименовали в тульский проспект вопреки желанию большинства местных жителей, стирая украинское прошлое города.
Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам: что он предусматривает
Сенат Польши принял законопроект о продлении временной защиты и помощи украинским беженцам, которые спасаются от российского вторжения, до 30 сентября 2025 года, включая доступ к медицинским и социальным выплатам, жилью и образовательным стипендиям.
Рада поддержала штрафы для должников, которые не выполняют решения суда: достигают 121 тыс. грн
Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет судам накладывать на должников штрафы объемом от 60 000 до 121 000 гривен за невыполнение судебных решений.
Ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска: в Татарстане продолжается операция ГУР, главная цель - объекты впк рф
Штурмовые беспилотники достигли стратегически важных промышленных объектов в Казани и Нижнекамске (россия), вызвав взрывы и эвакуацию людей.
Украинские спортсмены получили 78 лицензий на участие в Олимпийских играх
Украинские спортсмены получили 78 лицензий и 99 спортсменов примут участие в Олимпийских играх 2024 года во Франции, причем ожидается, что после завершения отборочных соревнований через месяц будет получено еще больше лицензий.
У нефтяного танкера российского «теневого флота» отказал двигатель в турецком проливе
У российского нефтяного танкера во время прохождения через турецкие проливы Дарданеллы вышел из строя двигатель, что временно заблокировало морское движение на три часа.
Навел российские ракеты на Яворовский полигон: экс-сотрудник кгб получил 15 лет тюрьмы
Бывшего офицера кгб приговорили к 15 годам заключения за предоставление разведывательных данных россии, на основании которых 13 марта 2022 года был нанесен ракетный удар по Яворовскому военному полигону во Львовской области.
В Николаеве разоблачили наркоторговца: у мужчины изъяли препараты на 2,5 миллиона гривен
В Николаеве полиция разоблачила 27-летнего мужчину, который сбывал наркотики через мессенджер на сумму более 2 500 000 грн. Во время обыска у него изъяли каннабис, наркотики и упаковочные материалы, а подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
В Харькове до 17 увеличилось количество пострадавших из-за атаки рф: Клименко показал пожар на месте удара
17 человек погибли и 7 получили ранения в результате российского удара по Харькову, повлекшего крупный пожар на полиграфическом предприятии.