В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр

Из-за попадания россиян в Днепровскую ГЭС специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа зафиксировали утечку нефтепродуктов в реку Днепр. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции Южного округа.

Детали

Отмечается, что специалистами Государственной экологической инспекции Южного округа оперативно осмотрены пострадавшие территории с целью определения нанесенного ущерба окружающей среде.

Атака рф на Запорожье и Днепровскую ГЭС: сообщается о 20 ракетных ударах, Офис Генпрокурора показал последствия

Вследствие попадания в Днепровскую ГЭС зафиксировано засорение почв, утечка нефтепродуктов в водный объект р. Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования. Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителям - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Кроме того, специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа зафиксировали площади засорения отходами разрушения:

по ул. Славутича более 7200м2.

по ул. Петра Сагайдачного (Бородинской) более 300м2.



Напомним

Руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов заявил, что в Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поэтому поражения объекта очень значительны.