Атака рф на Запорожье и Днепровскую ГЭС: сообщается о 20 ракетных ударах, Офис Генпрокурора показал последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр (река)
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  120189 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  126923 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  175654 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  123774 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136853 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129576 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142558 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145605 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133726 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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20 марта 2024, 10:44  •  215844 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  314347 просмотра

Атака рф на Запорожье и Днепровскую ГЭС: сообщается о 20 ракетных ударах, Офис Генпрокурора показал последствия

Российские войска совершили не менее 20 ракетных ударов по Запорожью, нанеся ущерб инфраструктуре, включая Днепровскую ГЭС, известно о погибшем в результате вражеского обстрела ДнепроГЭС.

Война •   •  11219 просмотра
Атака рф на Запорожье и Днепровскую ГЭС: сообщается о 20 ракетных ударах, Офис Генпрокурора показал последствия

Над Днепропетровщиной ночью сбили 14 вражеских ракет и 7 "шахедов" - ОВА

Силы обороны сбили 14 вражеских ракет и 7 беспилотников над Днепропетровской областью во время масштабной ночной атаки россии.

Общество •   •  11509 просмотра
Над Днепропетровщиной ночью сбили 14 вражеских ракет и 7 "шахедов" - ОВА

Атака рф на Запорожье: ГСЧС сообщает о 10 раненых, еще 3 считаются пропавшими без вести

В результате российских ракетных ударов на Запорожье ранены 10 человек, еще 3 пропали без вести, сотрудники ГСЧС проводят поисково-спасательные работы и оказывают помощь гражданам.

Война •   •  10976 просмотра
Атака рф на Запорожье: ГСЧС сообщает о 10 раненых, еще 3 считаются пропавшими без вести

На Харьковщине из-за атаки рф пострадал один из энергетиков, без света в области около 700 тыс. потребителей

Энергетик получил ранения, а около 700 000 потребителей остались без электроэнергии в Харьковской области из-за ракетной атаки энергетической инфраструктуры со стороны россии.

Общество •   •  14159 просмотра
На Харьковщине из-за атаки рф пострадал один из энергетиков, без света в области около 700 тыс. потребителей

Хотел "засветить" танковые колонны ВСУ вблизи линии фронта на Харьковщине: задержан вражеский наводчик

Киберспециалисты Службы безопасности Украины помешали агенту российской разведки передать в россию информацию о маршрутах и логистике танковых колонн Вооруженных Сил Украины вблизи линии фронта на Харьковщине.

Война •   •  12374 просмотра
Хотел "засветить" танковые колонны ВСУ вблизи линии фронта на Харьковщине: задержан вражеский наводчик

В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания, серьезно повреждена одна из подстанций - Укргидроэнерго

Во время российской ракетной атаки крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС в Запорожье, получила два прямых попадания, в результате чего одна из ее подстанций оказалась в критическом состоянии.

Война •   •  15919 просмотра
В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания, серьезно повреждена одна из подстанций - Укргидроэнерго

В Одесской области изъяли почти 76 тысяч пачек безакцизных сигарет

Почти 76 тысяч пачек безакцизных сигарет известных брендов на 6 миллионов гривен изъяли детективы Службы безопасности Украины в Одесской области у злоумышленника, который арендовал складское помещение для их хранения и дальнейшей незаконной реализации.

Криминал и ЧП •   •  11746 просмотра
В Одесской области изъяли почти 76 тысяч пачек безакцизных сигарет

Атака рф на Днепропетровскую область: из-за обломков есть повреждения в Днепре, прокуратура показала последствия

Российский ракетный обстрел повредил многоэтажки и объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Война •   •  21068 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область: из-за обломков есть повреждения в Днепре, прокуратура показала последствия

Ситуация в энергетике контролируемая, идет работа над возвращением света - Шмыгаль

Российские ракетные удары повредили украинские энергетические объекты, что привело к отключению электроэнергии в некоторых регионах, но в целом ситуация контролируемая, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Война •   •  24017 просмотра
Ситуация в энергетике контролируемая, идет работа над возвращением света - Шмыгаль

В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены

В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека, еще 7 получили ранения, повреждены жилые кварталы, объекты инфраструктуры и здания.

Война •   •  20265 просмотра
В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены