Атака рф на Запорожье и Днепровскую ГЭС: сообщается о 20 ракетных ударах, Офис Генпрокурора показал последствия

По городу Запорожье сегодня утром российские войска нанесли, предварительно, 20 ракетных ударов, есть повреждения и разрушения объектов инфраструктуры города, в частности Днепровской ГЭС, известно о погибшем в результате вражеского обстрела ДнепроГЭС, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, показав последствия, пишет УНН.

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По данным следствия, утром 22 марта 2024 года военными рф нанесены, "предварительно, 20 ракетных ударов по территории города Запорожье".

"Получили повреждения и разрушения объекты инфраструктуры города, в частности Днепровская ГЭС, частные и многоквартирные дома, гражданские транспортные средства. Известно об одном погибшем в результате обстрела Днепровской ГЭС", - сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram.

На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное преступление рф. Количество пострадавших устанавливается.

Начато расследование по факту массированного обстрела Запорожья и Днепровской ГЭС - по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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