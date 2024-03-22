Атака рф на Запорожье: ГСЧС сообщает о 10 раненых, еще 3 считаются пропавшими без вести

В результате ракетной атаки российских войск на Запорожье ранены 10 человек, еще 3 считаются пропавшими без вести, спасатели проводят поисково-спасательные работы, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Запорожье. Продолжаются работы по ликвидации последствий российских ракетных ударов. В результате вражеских обстрелов ранены 10 человек, еще 3 считаются без вести пропавшими", - сообщили в ГСЧС в Telegram.

Как отмечается, на одном из мест попадания в частном секторе областного центра чрезвычайники проводят поисково-спасательные работы.

На месте также работают волонтеры отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины, кинологи Нацполиции. Психологи ГСЧС оказывают помощь гражданам, отметили в ГСЧС.

"Продолжается разбор разрушенных конструкций на одном из объектов критической инфраструктуры", - указали в ГСЧС.

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