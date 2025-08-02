В "Резерв+" появится возможность оплаты нового типа штрафов

В приложении "Резерв+" появится возможность оплаты штрафа за неприбытие по повестке в ТЦК и СП. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Детали

В начале августа сервис оплаты штрафов в приложении "Резерв+" расширится: в нем появится возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке. Для того чтобы услуга работала должным образом, команда Министерства обороны проводит бета-тестирование и ищет людей, имеющих штраф за подобное правонарушение - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что "если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение - оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК".

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно заполнить форму по этой ссылке.

Напомним

В приложении "Резерв+" теперь можно оплатить штраф, сначала - если не уточнили свои данные до определенного дедлайна, без очередей в ТЦК, впоследствии - и за другие нарушения, услуга будет доступна всем пользователям в течение нескольких дней.