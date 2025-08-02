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У "Резерв+" з’явиться можливість оплати нового типу штрафів

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Міністерство оборони запускає бета-тестування нової функції в застосунку "Резерв+". Користувачі зможуть сплатити штраф за неприбуття за повісткою до ТЦК та СП.

У "Резерв+" з’явиться можливість оплати нового типу штрафів

У застосунку "Резерв+" з’явиться можливість оплати штраф за неприбуття за повісткою до ТЦК та СП. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.

Деталі

На початку серпня сервіс сплати штрафів в застосунку "Резерв+" розшириться: в ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для того, щоб послуга працювала належним чином, команда Міністерства оборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення

- йдеться в повідомленні.

В Міноборони наголосив, що "якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення - сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК".

Щоб долучитись до тестування, треба заповнити форму за цим посиланням.

Нагадаємо

У застосунку "Резерв+" відтепер можна сплатити штраф, спочатку - якщо не уточнили свої дані до визначеного дедлайну, без черг у ТЦК, згодом - і за інші порушення, послуга буде доступна всім користувачам упродовж кількох днів.

Павло Башинський

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