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В реестре пропавших без вести числится более 53 тыс. человек - МВД

В реестре пропавших без вести числится более 53 тыс. человек - МВД

Киев  •  УНН

 • 1529 просмотра

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В едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах зарегистрировано 53860 человек. МВД с сентября 2023 года отвечает за розыск таких лиц, включая гражданских, военных и детей.

На сегодня в едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах числится более 53 тыс. человек. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"По состоянию на сегодня 53860 человек, которые считают пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Это и гражданские, и военные, а также среди них есть даже и дети. Начиная с сентября 2023 года Кабинетом министров Украины Министерство внутренних дел определено и возложены полномочия по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - сказал Тимченко.

Напомним

Мошенники используют информацию о близких лицах, пропавших без вести или находящихся в плену, чтобы вводить родственников в заблуждение и требовать деньги.

Новая волна мошенничества в Украине: злоумышленники вымогают деньги у родственников пленных и пропавших без вести10 нояб. 2024, 13:23 • 42125 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
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