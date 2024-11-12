В реестре пропавших без вести числится более 53 тыс. человек - МВД

На сегодня в едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах числится более 53 тыс. человек. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"По состоянию на сегодня 53860 человек, которые считают пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Это и гражданские, и военные, а также среди них есть даже и дети. Начиная с сентября 2023 года Кабинетом министров Украины Министерство внутренних дел определено и возложены полномочия по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - сказал Тимченко.

Напомним

Мошенники используют информацию о близких лицах, пропавших без вести или находящихся в плену, чтобы вводить родственников в заблуждение и требовать деньги.

Новая волна мошенничества в Украине: злоумышленники вымогают деньги у родственников пленных и пропавших без вести