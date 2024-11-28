В разведке США считают ядерную атаку со стороны рф маловероятной, несмотря на предупреждение путина

Разрешение властей США бить американским дальнобойным оружием по рф не увеличило риск ядерной атаки, которая маловероятна, несмотря на все более воинственные заявления Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что россия, вероятно, расширит кампанию саботажа против европейских объектов, чтобы усилить давление на Запад из-за его поддержки Киева.

По результатам ряда разведывательных оценок за последние семь месяцев был сделан вывод, что ядерная эскалация вряд ли станет следствием решения об ослаблении ограничений на использование Украиной американских вооружений. Это мнение не изменилось после того, как в этом месяце президент Джо Байден изменил позицию США по вооружениям, сообщили источники.

Запуск россией новой баллистической ракеты на прошлой неделе, который, по мнению аналитиков, должен был стать предупреждением Вашингтону и его европейским союзникам, не изменил этого вывода.

Один из пяти американских чиновников заявил, что, хотя Вашингтон и считает, что россия не будет стремиться к эскалации с помощью своих ядерных сил, она будет пытаться ответить на то, что она считает эскалацией со стороны США. По словам одного из факторов, размещение новой ракеты является частью этих усилий.

Отмечается, что Байден изменил свое мнение из-за вступления Северной Кореи в войну накануне президентских выборов в США, говорят американские чиновники.

Некоторые чиновники считают, что опасения по поводу эскалации, включая ядерные опасения мы, были преувеличенными, но подчеркивают, что общая ситуация в Украине остается опасной, и что ядерная эскалация не исключена. Способность россии найти другие скрытые способы возмездия Западу вызывает беспокойство.

Напомним

По мнению министра иностранных дел Андрея Сибиги, привлечение россией военных КНДР к участию в войне, поражение украинских ядерных объектов, а также удар по Днепру экспериментальной баллистической ракетой средней дальности стали новыми реалиями российской агрессии.

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