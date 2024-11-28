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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Киев  •  УНН

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путин заявил о готовности испытать новую ракетную систему "Орешник" в ответ на удары по российским областям. По его словам, мощность системы сопоставима с ядерным оружием.

россия вынуждена пойти на испытания "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по брянской и курской областям, в настоящее время определяются цели для атак в Украине, заявил в четверг российский диктатор владимир путин, передает УНН

Детали 

российский диктатор заявил ,что  армия рф имеет несколько готовых к применению ракетных систем "орешник". российский генштаб и минобороны рф якобы подбирают цели в Украине для поражения "орешником". По его словам, это могут быть "центры принятия решений".

"В случае массированного применения ракет "Орешник" его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия", - заявил Путин.

Также он говорил, что якобы аналоги  "Орешника" в мире появятся еще не скоро. 

Напомним

21 ноября 2024 года российские войска атаковали Днепр, используя межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную из Астраханской области. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, это первый случай в истории, когда такой тип ракеты применяют в боевых действиях. В эксклюзивном комментарии УНН, от рассказал Об особенностях этого типа вооружения и его влиянии на ситуацию.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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