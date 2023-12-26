В разведке разъяснили нарратив, что путин якобы "хочет завершения войны"
Киев • УНН
Украинская разведка опровергает заявленное путиным желание прекратить войну, называя его тактикой деморализации и раскола украинского общества и союзников.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил нарратив, что президент рф владимир путин якобы "хочет завершения войны" с Украиной. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Мы-Украина", передает УНН.
По словам Юсова, этот нарратив о желании путина "закончить войну" направлен на раскол украинского общества и международной коалиции. Кроме того, так оккупанты хотят "оправдать" перед россиянами состояние своей экономики.
"Кроме вероятных непубличных сигналов, есть и похожие публичные нарративы российских "экспертов", политиков - буквально недавно последняя волна прошла. Эти заявления будут направлены внутрь Украины для того, чтобы пробовать продолжать российское сопротивление нашего государства, демотивировать, расколоть общество, и расколоть будут попытки международную коалицию. Но это не получится. Что касается других признаков, то лучшим является состояние, в частности, российской экономики и прогнозы развития их экономики - что бы ни говорили россиянам, дела там очень далеки от идеальных, и перспектива лишь ухудшения", - рассказал Юсов.
В Кремле понимают это и пытаются принимать соответствующие меры не с точки зрения подъема экономики, ведь это маловероятно, а с точки зрения своих геополитических авантюр, добавил представитель ГУР.
путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР25 декабрь 2023, 10:02 • 21615 просмотров
В разведке разъяснили нарратив, что путин якобы "хочет завершения войны"
Украинская разведка опровергает заявленное путиным желание прекратить войну, называя его тактикой деморализации и раскола украинского общества и союзников.
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