В разведке разъяснили нарратив, что путин якобы "хочет завершения войны"

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил нарратив, что президент рф владимир путин якобы "хочет завершения войны" с Украиной. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Мы-Украина", передает УНН.

По словам Юсова, этот нарратив о желании путина "закончить войну" направлен на раскол украинского общества и международной коалиции. Кроме того, так оккупанты хотят "оправдать" перед россиянами состояние своей экономики.

"Кроме вероятных непубличных сигналов, есть и похожие публичные нарративы российских "экспертов", политиков - буквально недавно последняя волна прошла. Эти заявления будут направлены внутрь Украины для того, чтобы пробовать продолжать российское сопротивление нашего государства, демотивировать, расколоть общество, и расколоть будут попытки международную коалицию. Но это не получится. Что касается других признаков, то лучшим является состояние, в частности, российской экономики и прогнозы развития их экономики - что бы ни говорили россиянам, дела там очень далеки от идеальных, и перспектива лишь ухудшения", - рассказал Юсов.

В Кремле понимают это и пытаются принимать соответствующие меры не с точки зрения подъема экономики, ведь это маловероятно, а с точки зрения своих геополитических авантюр, добавил представитель ГУР.

путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР