В разведке Британии проанализировали экономическую ситуацию в Украине на фоне войны

Экономика Украины остается устойчивой после более чем двух лет с начала полномасштабного вторжения рф. Несмотря на атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины, в 2024 году реальный экономический рост в стране, скорее всего, составит около 3 процентов, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

В отчете британской разведки говорится, что по данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2022 году экономика Украины сократилась примерно на 29 процентов, а в 2023 году реальный экономический рост составил 5 процентов.

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил годовой прогноз инфляции до 8,2 процента на 2024 год по сравнению с 8,6 процента, которые прогнозировались ранее. Однако, как говорится в отчете, во второй половине 2024 года инфляция, скорее всего, возрастет.

"Продолжающееся улучшение экономических условий в Украине почти наверняка позволит НБУ постепенно снижать базовую процентную ставку", - считают в британской разведке.

В конце апреля 2024 года НБУ снизил учетную ставку до 13,5% с 14,5%, установленных в марте 2024 года, и ниже пикового уровня военного времени в 25%.

Дополнение

Как сообщали в НБУ, в первом квартале 2024 года экономический рост Украины замедлился из-за бюджетных сокращений и блокады границы, но стабилизация морского коридора и рост внутреннего спроса способствовали поддержке экономики.

Пышный назвал условия, при которых НБУ и в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения