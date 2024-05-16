В разведке Британии проанализировали экономическую ситуацию в Украине на фоне войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  5135 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  17342 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  75606 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  39390 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  86821 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  134670 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139830 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149941 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167310 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139863 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

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15 мая 2024, 10:00  •  164764 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  387071 просмотра

В разведке Британии проанализировали экономическую ситуацию в Украине на фоне войны

Согласно докладу британской разведки, экономика Украины остается устойчивой, прогнозируемый реальный экономический рост в 2024 году составит 3%, несмотря на вторжение россии и атаки на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  1189 просмотра
В разведке Британии проанализировали экономическую ситуацию в Украине на фоне войны

На Полтавщине прогремел взрыв после предупреждения о вражеской ракете

Взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области после того, как украинские Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, которая направлялась в этом направлении.

Война •   •  5224 просмотра
На Полтавщине прогремел взрыв после предупреждения о вражеской ракете

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Ограничения электроэнергии в Украине, начавшиеся день назад, могут действовать до августа из-за различных факторов, с улучшением в августе-сентябре, сообщил советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго".

Общество •   •  5135 просмотра
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Тысячи украинских предприятий несут значительные убытки, включая упущенную выгоду, из-за российской агрессии. Судебная экспертиза имеет решающее значение для подтверждения убытков и установления причинно-следственной связи для компенсационных требований.

Война •   •  17342 просмотра
Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Военнообязанным будут вклеивать штрих-код в военный билет: зачем он нужен

Военнообязанным мужчинам, которые обновили свои данные, в военно-учетный документ теперь вносится штрих-код (VIN), который является идентификационным кодом, присвоенным реестром военнообязанных "Оберіг".

Общество •   •  5279 просмотра
Военнообязанным будут вклеивать штрих-код в военный билет: зачем он нужен

Продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу: разоблачены фигуранты схемы

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала схему продажи фальшивых "консульских" удостоверений уклонистам, для незаконного выезда за границу, задержав трех организаторов, которые изготавливали высококачественные подделки за 10 тыс. долларов.

Криминал и ЧП •   •  5073 просмотра
Продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу: разоблачены фигуранты схемы

Rheinmetall объявил о создании совместного с Украиной, предприятия в сфере ПВО

Rheinmetall планирует создать совместное предприятие в Украине в сфере систем противовоздушной обороны в течение нескольких лет, хотя до начала производства может пройти 1-2 года.

Война •   •  5872 просмотра
Rheinmetall объявил о создании совместного с Украиной, предприятия в сфере ПВО

россия и Китай заявили об обеспокоенности рисками из-за обострения между ядерными державами, согласились расширить военные учения - СМИ

Россия и Китай опубликовали совместное заявление, в котором, по данным СМИ, выразили обеспокоенность растущими рисками из-за ухудшения отношений между ядерными державами, а также пообещали углублять военное сотрудничество и расширять совместные учения.

Война •   •  7137 просмотра
россия и Китай заявили об обеспокоенности рисками из-за обострения между ядерными державами, согласились расширить военные учения - СМИ

Пророссийский суд в оккупированном Крыму оштрафовал адвоката за пост о незаконной мобилизации студентов, которые обладают отсрочкой от армии

Адвоката Эмиля Курбединова во временно оккупированном Крыму оштрафовали за публикацию о незаконном призыве студентов с отсрочкой от призыва на военную службу.

Война •   •  5909 просмотра
Пророссийский суд в оккупированном Крыму оштрафовал адвоката за пост о незаконной мобилизации студентов, которые обладают отсрочкой от армии

Президент Литвы вместе с супругой одели вышиванки и поздравили украинцев с праздником

В День вышиванки президент Литвы Гитанас Науседа с женой одели традиционные украинские вышиванки, пожелав Украине победы и удачи через силу вышивки.

политика •   •  8643 просмотра
Президент Литвы вместе с супругой одели вышиванки и поздравили украинцев с праздником