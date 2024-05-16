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У розвідці Британії проаналізували економічну ситуацію в Україні на тлі війни

У розвідці Британії проаналізували економічну ситуацію в Україні на тлі війни

Київ • УНН

 • 17744 перегляди

Згідно з доповіддю британської розвідки, економіка України залишається стійкою, прогнозоване реальне економічне зростання у 2024 році становитиме 3%, незважаючи на вторгнення росії та атаки на енергетичну інфраструктуру.

Економіка України залишається стійкою після більше ніж двох років  від початку повномасштабного вторгнення рф. Попри атаки росіїї на енергетичну інфраструктуру України, у 2024 році реальне економічне зростання в країні найімовірніше, становитиме близько 3 відсотків, ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

У звіті британської розвідки йдеться, що за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), у 2022 році економіка України скоротилася приблизно на 29 відсотків, а у 2023 році реальне економічне зростання становило 5 відсотків.

 Національний банк України (НБУ) поліпшив річний прогноз інфляції до 8,2 відсотка на 2024 рік, порівняно з 8,6 відсотка, які прогнозувалися раніше. Однак, як  йдеться у звіті, у другій половині 2024 року інфляція, найімовірніше, зросте. 

"Триваюче поліпшення економічних умов в Україні майже напевно дасть змогу НБУ поступово знижувати базову процентну ставку", - вважають у британській розвідці.

Наприкінці квітня 2024 року НБУ знизив облікову ставку до 13,5% з 14,5%, встановлених у березні 2024 року, і  нижче пікового рівня воєнного часу в 25%. 

Доповнення 

Як повідомляли в НБУ, у першому кварталі 2024 року економічне зростання України сповільнилося через бюджетні скорочення та блокаду кордону, але стабілізація морського коридору та зростання внутрішнього попиту сприяли підтримці економіки. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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