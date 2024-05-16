У розвідці Британії проаналізували економічну ситуацію в Україні на тлі війни
Київ • УНН
Згідно з доповіддю британської розвідки, економіка України залишається стійкою, прогнозоване реальне економічне зростання у 2024 році становитиме 3%, незважаючи на вторгнення росії та атаки на енергетичну інфраструктуру.
Економіка України залишається стійкою після більше ніж двох років від початку повномасштабного вторгнення рф. Попри атаки росіїї на енергетичну інфраструктуру України, у 2024 році реальне економічне зростання в країні найімовірніше, становитиме близько 3 відсотків, ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
У звіті британської розвідки йдеться, що за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), у 2022 році економіка України скоротилася приблизно на 29 відсотків, а у 2023 році реальне економічне зростання становило 5 відсотків.
Національний банк України (НБУ) поліпшив річний прогноз інфляції до 8,2 відсотка на 2024 рік, порівняно з 8,6 відсотка, які прогнозувалися раніше. Однак, як йдеться у звіті, у другій половині 2024 року інфляція, найімовірніше, зросте.
"Триваюче поліпшення економічних умов в Україні майже напевно дасть змогу НБУ поступово знижувати базову процентну ставку", - вважають у британській розвідці.
Наприкінці квітня 2024 року НБУ знизив облікову ставку до 13,5% з 14,5%, встановлених у березні 2024 року, і нижче пікового рівня воєнного часу в 25%.
Доповнення
Як повідомляли в НБУ, у першому кварталі 2024 року економічне зростання України сповільнилося через бюджетні скорочення та блокаду кордону, але стабілізація морського коридору та зростання внутрішнього попиту сприяли підтримці економіки.
Пишний назвав умови, за яких НБУ й надалі пом’якшуватиме валютні обмеження07.05.24, 20:32 • 26026 переглядiв