В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Сольского с должности министра агрополитики

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

Проект постановления внесли в ВР сегодня, 24 апреля.

Документ передан на рассмотрение руководства парламента. Инициаторами проекта постановления являются ряд нардепов.

Контекст

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра уличили в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен

Как сообщил УНН источник, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.