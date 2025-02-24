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В Раде нардепы, чиновники и дипломаты помолились за Украину

В Раде нардепы, чиновники и дипломаты помолились за Украину

Киев  •  УНН

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В парламенте состоялось заседание с участием чиновников, международных партнеров и духовенства, где провели молитву за Украину. Премьер-министр Шмыгаль отметил успехи и единство украинского народа за три года полномасштабной войны.

В Верховной Раде состоялось заседание с участием чиновников, международных партнеров и духовенства. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в паламенте провели молитву за Украину, передает УНН.

Правительственной командой приняли участие в заседании Верховной Рады. Вместе с международными партнерами, дипломатами и духовенством провели молитву за Украину и вспомнили события в нашем государстве за эти три года полномасштабной войны. Было немало успехов и достижений, которые помогли нам выстоять и двигаться вперед 

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, украинский народ продемонстрировал чрезвычайный уровень единства в борьбе с российскими оккупантами и продолжает демонстрировать эту сплоченность ежедневно.

Рада поддержала обращение к парламентам, правительствам и организациям, приуроченное к годовщине войны24.02.25, 13:23 • 13892 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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