В Раде нардепы, чиновники и дипломаты помолились за Украину

В Верховной Раде состоялось заседание с участием чиновников, международных партнеров и духовенства. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в паламенте провели молитву за Украину, передает УНН.

Правительственной командой приняли участие в заседании Верховной Рады. Вместе с международными партнерами, дипломатами и духовенством провели молитву за Украину и вспомнили события в нашем государстве за эти три года полномасштабной войны. Было немало успехов и достижений, которые помогли нам выстоять и двигаться вперед - сообщил Шмыгаль.

По его словам, украинский народ продемонстрировал чрезвычайный уровень единства в борьбе с российскими оккупантами и продолжает демонстрировать эту сплоченность ежедневно.

Рада поддержала обращение к парламентам, правительствам и организациям, приуроченное к годовщине войны