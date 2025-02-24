В Раде нардепы, чиновники и дипломаты помолились за Украину
Киев • УНН
В парламенте состоялось заседание с участием чиновников, международных партнеров и духовенства, где провели молитву за Украину. Премьер-министр Шмыгаль отметил успехи и единство украинского народа за три года полномасштабной войны.
В Верховной Раде состоялось заседание с участием чиновников, международных партнеров и духовенства. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в паламенте провели молитву за Украину, передает УНН.
Правительственной командой приняли участие в заседании Верховной Рады. Вместе с международными партнерами, дипломатами и духовенством провели молитву за Украину и вспомнили события в нашем государстве за эти три года полномасштабной войны. Было немало успехов и достижений, которые помогли нам выстоять и двигаться вперед
По его словам, украинский народ продемонстрировал чрезвычайный уровень единства в борьбе с российскими оккупантами и продолжает демонстрировать эту сплоченность ежедневно.
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