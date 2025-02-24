У Раді нардепи, урядовці та дипломати помолились за Україну

У Верховній Раді відбулось засідання за участі урядовців, міжнародних партнерів та духовенства. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у паламенті провели молитву за Україну, передає УНН.

Урядовою командою взяли участь у засіданні Верховної Ради. Разом із міжнародними партнерами, дипломатами й духовенством провели молитву за Україну та пригадали події в нашій державі за ці три роки повномасштабної війни. Було чимало успіхів і здобутків, які допомогли нам вистояти та рухатися вперед - повідомив Шмигаль.

За його словами, український народ продемонстрував надзвичайний рівень єдності в боротьбі з російськими окупантами й продовжує демонструвати цю згуртованість щодня.

Рада підтримала звернення до парламентів, урядів і організацій, приурочене до річниці війни