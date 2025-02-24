У Раді нардепи, урядовці та дипломати помолились за Україну

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126402 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185258 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149355 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140256 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118103 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108395 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У парламенті відбулось засідання за участі урядовців, міжнародних партнерів та духовенства, де провели молитву за Україну. Прем'єр-міністр Шмигаль відзначив успіхи та єдність українського народу за три роки повномасштабної війни.

У Верховній Раді відбулось засідання за участі урядовців, міжнародних партнерів та духовенства. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у паламенті провели молитву за Україну, передає УНН.

Урядовою командою взяли участь у засіданні Верховної Ради. Разом із міжнародними партнерами, дипломатами й духовенством провели молитву за Україну та пригадали події в нашій державі за ці три роки повномасштабної війни. Було чимало успіхів і здобутків, які допомогли нам вистояти та рухатися вперед 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, український народ продемонстрував надзвичайний рівень єдності в боротьбі з російськими окупантами й продовжує демонструвати цю згуртованість щодня.

Рада підтримала звернення до парламентів, урядів і організацій, приурочене до річниці війни 24.02.25, 13:23 • 24579 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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