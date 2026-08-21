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Отопление

В работу досрочно вернули ещё один энергоблок, ремонтная кампания на АЭС продолжается - Энергоатом

Киев • УНН

 • 1730 просмотра

«Энергоатом» досрочно вернул в работу шестой из девяти энергоблоков АЭС. Как ожидается, это добавит 210 млн кВт⋅ч электроэнергии и усилит подготовку к зиме.

В работу досрочно вернули ещё один энергоблок, ремонтная кампания на АЭС продолжается - Энергоатом

НАЭК "Энергоатом" досрочно вернула в работу еще один энергоблок АЭС, сообщили в НАЭК в пятницу, пишет УНН.

На украинских АЭС продолжается ремонтная кампания-2026. К сети подключен шестой из девяти энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. После проведения планово-предупредительных ремонтов блок готов работать в осенне-зимний период на максимальной мощности

- сообщили в «Энергоатоме».

Как отмечается, "благодаря планированию процесса и слаженной работе атомщиков сроки ремонта блока удалось оптимизировать". "Это позволило "Энергоатому" выработать дополнительные 210 млн кВт⋅ч электроэнергии", - указали в НАЭК.

"Досрочное подключение энергоблока к сети — это результат эффективной работы ремонтных бригад и всего коллектива НАЭК. В течение военного положения наша цель остается неизменной — иметь все возможные мегаватты доступными, чтобы в самое холодное время года обеспечивать страну электроэнергией", — отметил руководитель "Энергоатома" Павел Ковтонюк.

В компании отметили, что НАЭК помогает государству поддерживать тариф на электроэнергию для населения на уровне, ниже рыночного. За семь месяцев 2026 года обществом, как сообщается, "было уплачено за услугу ПСО 141 млрд 448 млн грн (с НДС), что позволяет компенсировать разницу в цене, в частности за счет "Энергоатома".

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Юлия Шрамко

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