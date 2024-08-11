В пяти областях Украины в результате вражеских обстрелов обесточены более 20 тысяч абонентов
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов обесточены более 21 тысячи абонентов в пяти областях Украины. Отключения зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
В результате вражеских обстрелов обесточены более 21 тысячи абонентов в пяти областях Украины, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
"... в результате вражеских обстрелов обесточены более 21 тысячи абонентов в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.
Хоч спека і повернеться, але вже не буде такою страшною для енергетики – Міненерго6 августа 2024, 13:31 • 19009 просмотров
Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
Эксклюзив
В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты
Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
Эксклюзив