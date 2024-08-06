Хоть жара и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики - Минэнерго
Киев • УНН
Заместитель министра энергетики сообщила о восстановлении некоторых мощностей. Ожидается, что энергосистема лучше справится с предстоящей жарой, но потребителей призывают экономить электроэнергию в пиковые часы.
Будущая жара уже не будет такой тяжелой для энергосистемы, ведь удалось восстановить некоторые мощности и ввести в работу. Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила в эфире телемарафона, передает УНН.
"Система очень чувствительна к любым факторам. Что касается жары и как будет реагировать энергосистема, то ситуация может быть разной. На сегодня, нам удалось восстановить некоторые мощности и ввести в работу, однако будем смотреть на то, какое будет потребление", - говорит Гринчук.
Она также призывает потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы.
"Хотя жара и вернется, она уже не будет такой страшной, как это было 2 недели назад", - добавила она.
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Напомним
Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что пока давать прогнозы по возвращению к графикам отключения электроэнергии на сегодня некорректно, ведь неизвестно насколько жара, которая ожидается после 12 августа, будет длительной, будет охватывать всю Украину, или территориально. Украинцев призывают экономно потреблять свет.