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В.Путин предлагал Джемилеву отпустить сына в 2014 году в обмен на лояльность - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 10806 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев мог встретиться со своим сыном Хайсером еще в 2014 году, если бы пошел на сделку с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

В.Путин предлагал Джемилеву отпустить сына в 2014 году в обмен на лояльность - И.Геращенко

"Мало кто знает, но Путин предлагал Джемилев отпустить сына еще в 2014 году, и въезд в оккупированный Крым в обмен на лояльность", - сообщила И. Геращенко.

Однако, И.Геращенко добавила, что Джемилев ответил отказом.

"Когда случилась эта страшная семейная трагедия, Мустафа (Джемилев) и его семья сами обратились в правоохранительные органы и рассказали о трагедии, не откупались, не использовали в связи", - отметила она.

"Мустафа (Джемилев) боролся за сына, и мало кто знает, что президент Петр Порошенко в разговорах с Путиным поднимал вопрос передачи Джемилева - младшего Украины, просил о его увольнении.

Так, 26 ноября сын Джемилева вернулся в Украину.

Напомним, что российский адвокат Николай Полозов сообщил 25 ноября во Twitter, что его подзащитный, Хайсер Джемилев вышел на свободу.

24 ноября Астраханский суд отменил решение об установлении административного надзора в отношении Хайсера Джемилева. Это позволяет ему выезжать за пределы России.

В 2013 году Хайсер Джемилев был признан виновным в убийстве по неосторожности знакомого своей семьи Февзи Эдемового, выстрел прозвучал из отцовской винтовки.

После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсер вывезли из Симферопольского СИЗО в России, в Краснодарский край.

Верховный суд Российской Федерации сократил на полтора года срок пятилетнего заключения, определенного Краснодарским краевым судом для Хайсер Джемилева. При этом Днепровский суд Киева в апреля 2015 года года определил ему меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.

В июля 2015 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Хайсера Джемилева, приняв освободить его из СИЗО, а также обязал Российскую Федерацию не делать каких-либо действий, которые могут повредить его здоровью.

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