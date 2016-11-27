В.Путін пропонував М.Джемілєву відпустити сина у 2014 в обмін на лояльність - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв міг зустрітися зі своїм сином Хайсером ще в 2014 році, якщо б пішов на угоду з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Мало хто знає, але В.Путін пропонував М.Джемілєву відпустити сина ще в 2014, і в’їзд в окупований Крим в обмін на лояльність,” — повідомила І.Геращенко.
Проте, І.Геращенко додала, що М.Джемілєв відповів відмовою.
“Коли трапилась та страшна сімейна трагедія, Мустафа (Джемілєв) і його родина самі звернулися в правоохоронні органи і розповіли про трагедію, не відкуплялися, не використовували зв’язки,” — зазначила вона.
"Мустафа (Джемілєв) боровся за сина, і мало хто знає, що президент Петро Порошенко в розмовах з В.Путіним піднімав питання передачі Джемілєва — молодшого Україні, просив про його звільнення.
Так, 26 листопада син М.Джемілєва повернувся в Україну.
Нагадаємо, що російський адвокат Микола Полозов повідомив 25 листопада у Twitter, що його підзахисний, Хайсер Джемілєв вийшов на свободу.
24 листопада Астраханський суд скасував рішення про встановлення адміністративного нагляду відносно Хайсера Джемілєва. Це дозволяє йому виїжджати за межі Росії.
У 2013 році Хайсер Джемілєв був визнаний винним у вбивстві з необережності знайомого своєї родини Февзі Едемова, постріл пролунав із батькової рушниці.
Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсер вивезли з Сімферопольського СІЗО до Росії, в Краснодарський край.
Верховний суд Російської Федерації скоротив на півтора року термін п’ятирічного ув’язнення, визначеного Краснодарським крайовим судом для Хайсера Джемілєва. При цьому Дніпровський суд Києва в квітні 2015 року визначив йому міру покарання у вигляді 3 роки і 8 місяців позбавлення волі.
У липні 2015 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у справі Хайсера Джемілєва, ухваливши звільнити його із СІЗО, а також зобов’язав Російську Федерацію не чинити будь-яких дій, які можуть зашкодити його здоров’ю.