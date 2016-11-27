В.Путін пропонував М.Джемілєву відпустити сина у 2014 в обмін на лояльність - І.Геращенко

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв міг зустрітися зі своїм сином Хайсером ще в 2014 році, якщо б пішов на угоду з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.