В.Путин об Украине и России: нас разделили и натравили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Украину "разделили, потом натравили", передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
Глава государства пояснил, что страны сами должны найти выход из кризиса.
"Нас сначала разделили, а потом натравили, но мы сами в этом виноваты, и должны сами найти выход из этой ситуации. Уверен, что здравый смысл победит и мы этот выход найдем", - заявил В.Путин.
Ранее Д.Песков сообщил о непростом разговоре В.Путина и П.Порошенко в Берлине.