В.Путин об Украине и России: нас разделили и натравили

Глава государства пояснил, что страны сами должны найти выход из кризиса.

"Нас сначала разделили, а потом натравили, но мы сами в этом виноваты, и должны сами найти выход из этой ситуации. Уверен, что здравый смысл победит и мы этот выход найдем", - заявил В.Путин.

Ранее Д.Песков сообщил о непростом разговоре В.Путина и П.Порошенко в Берлине.