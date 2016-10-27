В.Путін про Україну і Росію: нас розділили і нацькували
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росію і Україну “розділили, потім нацькували”, передає УНН із посиланням на “Газета.Ru”.
Глава держави пояснив, що країни самі мають знайти вихід з кризи.
“Нас спочатку розділили, а потім нацькували, але ми самі в цьому винні, і повинні самі знайти вихід з цієї ситуації. Упевнений, що здоровий глузд переможе і ми цей вихід знайдемо ”, - заявив В.Путін.
Раніше Д.Пєсков повідомив про непросту розмову В.Путіна і П.Порошенка в Берліні.