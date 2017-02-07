В.Путин будет вспоминать президентство Обамы со слезами на глазах - Березовец
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Владимир Путин будет вспоминать президентство Барака Обамы со слезами на глазах, ведь такого лояльного к РФ президента США уже не будет. Об этом в эфире "5 канала" заявил политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец, передает УНН.
"Позиция Трампа будет меняться. К сожалению, Путин будет вспоминать президентство Барака Обамы со слезами на глазах, потому что такого лояльного к нему президента у него больше никогда не будет ", - сказал он.