В.Путін буде згадувати президентство Б.Обами зі сльозами на очах – Т.Березовець
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Володимир Путін буде згадувати президентство Барака Обами зі сльозами на очах, адже такого лояльного до РФ президента США вже не буде. Про це в ефірі “5 каналу” заявив політтехнолог, директор компанії Berta Communications Тарас Березовець, передає УНН.
“Позиція Трампа буде змінюватися. На жаль, Путін буде згадувати президентство Барака Обами зі сльозами на очах, тому що такого лояльного до нього президента у нього більше ніколи не буде”, — сказав він.